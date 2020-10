Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bikes gestohlen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten zwei E-Bikes ins Visier unbekannter Täter. Aus dem Hinterhof eines Wohnhauses am Fürstenauer Weg, zwischen der Bramscher Straße und dem Ankumer Weg, stahlen sie zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen ein anthrazitfarbenes 28-Zoll-Rad der Marke Haibike, Modell Sduro HardSeven. In der Hans-Böckler-Straße schlugen die Diebe am Sonntag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr zu. Sie erbeuteten ein schwarzes 27,5-Zoll-Pedelec des Herstellers Riese und Müller, Modell Charger GH vario. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-2115.

