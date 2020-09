Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Junge Fahrerin versucht noch Sitzplätze zu tauschen, da Sie keine Fahrerlaubnis hat

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB 27. Am Montagabend (14.09.2020) wollten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 22:30 Uhr einen Pkw Fiat kontrollieren, welcher auf der BAB27 in Richtung Bremen fuhr. Die Kontrolle sollte auf dem Autobahnparkplatz "Midlum" erfolgen. Die Fahrerin missachtete aber zunächst die Haltezeichen der Beamten und stoppte ihren Fiat erst an der Ausfahrt Bremerhaven-Überseehäfen. Hier versuchte die 18-jährige aus Cuxhaven noch die Plätze mit ihrem Beifahrer zu tauschen. Die Beamten stellten schnell fest, was die Fahrerin zu diesem Handeln veranlasste. Sie ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

