Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Schwagstorf: Vier Autos mutwillig beschädigt

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zu Dienstag hat ein Unbekannter im Sandgrubenweg vier Autos mutwillig beschädigt. Der Täter zerstach an den geparkten Wagen teilweise die Reifen, zerkratzte den Lack und verbog Fahrzeugteile. Hinweise in der Sache nimmt die Bohmter Polizei unter 05471-9710 entgegen.

