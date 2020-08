Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei zwei Verkehrsunfällen Radfahrer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 14.08.2020 gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Winzinger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen den vor ihm fahrenden Radfahrer und touchierte ihn. Der 65-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden an Hand, Knie, Schulter und Kopf zu. Er wurde ärztlich betreut. Hier trug der Radfahrer keinen Schutzhelm.

Am 15.08.2020 gegen 19:30 Uhr kam es in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin. Die 79-jährige Autofahrerin wollte aus einem Grundstücksgelände auf die Straße auffahren und übersah die von rechts kommende 42-jährige Radfahrerin, die ordnungsgemäß den vorhandenen Radweg benutzte. Bei dem Zusammenstoß bzw. dem folgenden Sturz sprang der 42- Jährigen eine Kniescheibe heraus. Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt renkte die Kniescheibe wieder ein. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin ins Krankenhaus. Die 42-Jährige trug einen Schutzhelm.

