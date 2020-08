Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdungen unter Alkohol - Zeugenaufruf

Grünstadt (ots)

Ein 61-Jähriger aus Altleiningen fuhr am Samstag den 15.08.2020 kurz vor 17:00 Uhr mit seinem Pkw von Bad Dürkheim über Leistadt, Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Kleinkarlbach und Neuleiningen-Tal nach Hause nach Altleiningen. Hinterherfahrende Verkehrsteilnehmer teilten über Notruf mit, dass der Mann aus Altleiningen auf seiner Strecke mehrere vorausfahrende und entgegenkommende Pkw und auch Radfahrer gefährdet hätte. Die Streife konnte den Mann bei seiner Ankunft zu Hause antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,71 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen oder gar Geschädigte sich auf hiesiger Dienststelle melden.

