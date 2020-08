Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw beschädigt; Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht zum Samstag ein Pkw der Marke Mini-Cooper in Haßloch in der Brunnengasse erheblich beschädigt. Der/die Täter zerkratzten die Beifahrerseite des o.g. Pkw mit spitzem Gegenstand und verursachten so einen Schaden von ca. 4000EUR. Sollten Anwohner oder andere Zeugen im Laufe der Nacht dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so möge man sich bitte mit der Polizei in Haßloch unter der Tel. 06324/9330 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

PI-Haßloch; i.A. Blum D.,PHK

Telefon: 06324/9330

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



