Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum- Versuchter Raub an der L 360 - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nienburg (ots)

(HAA)Zwei aufmerksamen Reiterinnen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Freitag, den 31.07.2020, einen Tatverdächtigen zu dem versuchten Raubüberfall von Donnerstagvormittag an der L360, festgenommen hat. Die beiden jungen Frauen waren gegen 15:50 Uhr mit ihren Pferden in der Rehburger Feldmark unterwegs. Beiden war die Fahndung der Polizei nach dem Räuber durch die sozialen Medien bekannt geworden. Während ihres Ausrittes war ihnen ein Mann in der Feldmark aufgefallen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Sie handelten umgehend und alarmierten die Polizei. Diese rückte mit insgesamt fünf Funkstreifenwagen sowie Diensthunden an. Der von den beiden Hinweisgeberinnen beschriebene Mann konnte festgenommen werden. Er leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Ob es sich bei dem 30-jährigen Mann um den Täter vom Donnerstagmorgen handelt, gibt die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell