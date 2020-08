Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall bei "Battlefield for friends"

Rinteln OT Steinbergen (ots)

(swe). Ein 39-jähriger Mann ist bei einer Escape-Room-Veranstaltung "Battlefield for friends" im ehemaligen "Steinzeichen Steinbergen" nach einem Sturz an einer Hangfläche schwer verletzt worden. Bislang sind die Umstände des möglichen Unfalls weitgehend ungeklärt, Zeugen für den Sturz sind der Polizei bislang nicht bekannt. Erschwerend für den Rettungsdienst und die eingesetzte Feuerwehr kam bei dem Sturz am Sonntag gegen 01.00 Uhr hinzu, dass die verunfallte Person als Teilnehmer der Veranstaltung geschminkte Verletzungen aufwies, die sich schlecht von den richtigen Verletzungen durch den Sturz unterscheiden ließen. Für die Polizei Rinteln wäre es wichtig, dass sich Zeugen des Vorfalls melden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte der Verunfallte als Teilnehmer der Veranstaltung als sogenannter "Erschrecker". Er zog sich schwere Kopfverletzungen bei dem Sturz zu.

