Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Auetal-Rehren (ots)

(me) Am Freitag, 31.07.2020, gegen 23:15 Uhr, wird durch eine Funkstreifenbesatzung des PK Rinteln im Rahmen der Streife im Auetal ein Roller mit Versicherungskennzeichen festgestellt. Dieser fährt im Bereich Marktplatz in Rehren augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Bei Erkennen des Funkstreifenwagens beschleunigt er und versucht sich der Kontrolle zu entziehen. Er fährt hierbei über die Straßen Am Wischfeld / Hagenstraße in Richtung Kathrinhagen. Dort weiter über die Straße An der Trift und unbefestigte Waldwege. In einem dortigen Acker fährt er sich fest und flieht zu Fuß weiter zur Halteranschrift. Zu seinem Pech läuft er hier der dort bereits wartenden Streifenbesatzung aus Bad Nenndorf in die Arme. Gegen den 28-jährigen Auetaler wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell