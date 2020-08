Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meldung vom WE 31.07-02.08.2020 im Bereich des PK Bad Nenndorf

PK Bad Nenndorf (ots)

(hei) Patient schlägt Krankenhauspersonal in der Niedersachsenklinik:

Am Sonntagnachmittag schlug ein 73-jähriger Patient in seinem Zimmer in der Bad Nenndorfer Niedersachsenklinik unvermittelt mit einem Gehstock nach der Pflegerin, die gerade seinen Blutdruck messen wollte. Die Pflegerin wurde dabei am Auge verletzt. Bei der Aktion stürzte der Verursacher. Im Anschluss sei weiteres Pflegepersonal zur Hilfe geeilt. Bei dem Versuch, den Patienten wieder aufzurichten, schlug er nach einer weiteren Pflegerin und bedrohte diese zusätzlich.

Nach dem Eintreffen der Polizei wird der Verursacher durch die diensthabende Ärztin und einen hinzugezogenen Landkreisbeamten nach dem PsychKG in das RKH Wunstorf eingewiesen.

Gegen den Beschuldigten werden u.a. Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell