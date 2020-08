Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei fasst Verdächtigen nach Raub auf Tankstelle: 30-jähriger Mann in Untersuchungshaft - #polsiwi

Siegen (ots)

Im Nachgang zu dem in unserer Pressemitteilung am 18.06.2020 berichteten Raub auf die STAR-Tankstelle an der Leimbachstraße, fasste die Polizei aufgrund eines Zeugenhinweises einen Mann aus Siegen.

Die Ermittler überführten den 30-Jährigen auch anhand von Beweismitteln, die sie bei dessen Wohnungsdurchsuchung sicherstellten.

Das zuständige Gericht schickte den Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

-Pressestelle-

Telefon: 0271-7099-1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell