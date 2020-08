Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtige hantieren an Geldautomat und flüchten in dunkler Limousine

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Zeugen bemerkten am frühen Samstagmorgen (8.8.), gegen 6:20 Uhr, zwei maskierte Männer am "Römerplatz", die sich am Geldautomaten einer Bank zu schaffen machten. Nach kurzer Zeit verließen sie die Filiale in Richtung Parkplatz "Römerplatz". Die Personen bestiegen nach ersten Erkenntnissen eine dunkle Limousine mit auswärtigen Kennzeichen (Anfangsbuchstabe der Städtekennung "H") und entfernten sich damit vom Tatort.

Die alarmierte Polizei stellte anschließend Spuren am Geldautomaten fest, die auf eine grobe Gewalteinwirkung hindeuteten. Beute machten die Täter augenscheinlich nicht.

Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kripo hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

