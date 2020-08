Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Schwein gehabt" - oder auch nicht!

Neuss (ots)

Am Samstagmorgen (8.8.), gegen 9 Uhr, versuchte ein Dieb, sich an den Trinkgeldern eines Frisörsalons an der Schillerstraße zu bereichern. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment griff er sich das Sparschein vom Kassentresen und verschwand damit in Richtung Weingartstraße. Doch er hatte die Rechnung ohne die aufmerksame Coiffeurin gemacht. Sie verständigte die Polizei und beschrieb den Täter so gut, dass dieser wenig später an der Nordkanalallee vorläufig festgenommen werden konnte. Das inzwischen weggeworfene Sparschwein konnte auch aufgefunden werden. Der 54-jährige Tatverdächtige, der der Polizei kein Unbekannter ist, hatte es entsorgt, nachdem er enttäuscht festgestellt hatte, dass es kurz zuvor geleert worden war.

Den mutmaßlichen Sparschwein-Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.

