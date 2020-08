Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bargeld und Warnwesten entwendet - Mehrere Autoaufbrüche beschäftigen die Polizei

Neuss-Gnadental (ots)

Irgendwann in der Nacht von Samstag auf Sonntag (8./9.8.) öffneten Unbekannte in Gnadental mehrere Autos. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Betroffen waren vier Fahrzeuge, die am Manolienweg abgestellt waren sowie jeweils ein Auto am Hagebuttenweg und an der Koenenstraße. Die Innenräume der Pkw waren durchwühlt, zum Teil wurden Bargeld, Warnwesten und Unterlagen entwendet. Wie die Täter in das Wageninnere gelangten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in Gnadental nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

