Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am gestrigen Donnerstag gegen 17.50 Uhr fuhr eine 14-jährige Radfahrerin aus Hinsbeck auf dem Sassenfelder Kirchweg in Lobberich in Richtung 'Zur Nette'. An der Kreuzung zur Straße 'An den Sportplätzen' fuhr eine 76-jährige Autofahrerin aus Lobberich aus Richtung Werner-Jäger-Straße und wollte die Kreuzung in Richtung 'Zur Nette' passieren. Im Kreuzungsbereich stießen beide zusammen, wodurch die 14-Jährige leicht verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (548)

