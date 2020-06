Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall am Aachener Weg - Polizei sucht weitere Zeugen

Viersen (ots)

Wie in unserer heutigen Meldung (Nr. 543) berichtet, ereignete sich am Mittwoch gegen 11.20 Uhr an der Kreuzung Dülkener Straße / Aachener Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Autofahrer schwer und eine 27-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurden. Nach den heutigen Ermittlungen des Verkehrskommissariats könnte sich der Unfall möglicherweise anders als in der ersten Meldung beschrieben ereignet haben. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich telefonisch über die Rufnummer 02162/377-0 oder per E-Mail über poststelle.viersen@polizei.nrw.de zu melden. /wg (546)

