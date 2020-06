Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Personen bei Verkehrsunfall auf Kreuzung verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11.20 Uhr zu dem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dülkener Straße / Aachener Weg in Viersen. Ein 83-jähriger Autofahrer (deutch) aus Mönchengladbach fuhr auf dem Aachener Weg aus Richtung Wasserwerk und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Dülken ab. Dabei achtete er vermutlich nicht auf eine Autofahrerin, die aus Richtung Schirick kommend den Aachener Weg in Richtung Wasserwerk passieren wollte. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der 83-Jährige schwer und die 27-jährige Autofahrerin aus Viersen leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dülkener Straße zwischen dem Aachener Weg und der Autobahn gesperrt werden. /wg (543)

