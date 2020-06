Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Radfahrer bei Unfall an Einmündung leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde der Polizei ein Unfall gemeldet, der sich in Brüggen auf der Borner Straße gegen 08.40 Uhr ereignet hatte. Dabei fuhr ein 19-jähriger Radfahrer aus Overhetfeld auf dem Radweg der Borner Straße in Richtung Kreisverkehr Weihersfeld. Vom Parkplatz des REWE-Marktes fuhr eine 37-jährige Frau aus Brüggen mit ihrem Pkw auf die Borner Straße. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen, wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat in Viersen hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /wg (542)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell