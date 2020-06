Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Passantin durch Unbekannten unsittlich berührt - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag gegen 13.50 Uhr ging eine 21-jährige Frau aus Dülken auf dem Bleichpfad in Dülken. Ein unbekannter Mann ging an der Frau vorbei und fasste ihr an die Brust. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und hatte nach Angaben der Frau ein asiatisches Aussehen. Er trug eine beige Hose, ein rosa T-Shirt und eine beige BaseCap. Hinweise an die Kripo bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (540)

