Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Nach Zeugenhinweis: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Montag gegen 14.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Linienbus auf der Wae Straße in Elmpt ein Verkehrsschild beschädigte. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile und Zeugenhinweise führten die Einsatzkräfte schnell zu einem im Kreis Viersen ansässigen Busunternehmen. Der Fahrer des Busses, ein 56-jähriger Mönchengladbacher (niederländisch), muss sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (539)

