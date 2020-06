Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kiersper stirbt nach Verkehrsunfall

Halver (ots)

Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4612132

Der am 1. Juni an der Hagebücherhöh verunglückte Autofahrer aus Kierspe ist heute verstorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell