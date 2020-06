Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Eine 55jährige niederländische Staatsbürgerin fuhr mit ihrem E-Bike einen Waldweg, welcher vor dem Haus Hombergen 8 nach links in den Wald in Richtung Jugendherberge führt. Aufgrund der dortigen Steigung fuhr die BES sehr langsam und kam an einer querenden Regenrinne zu Fall. Dabei brach sie sich vermutlich das Schlüsselbein. Sie wurde mittels RTW dem Krankenhaus Venlo zugeführt.

