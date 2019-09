Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach möglichem Verkehrsunfall mit Fußgänger im Bereich Meertal gesucht

Neuss (ots)

Ein 61-jähriger Neusser äußerte gegenüber der Polizei, am Montagmorgen (23.09.), gegen 06:45 Uhr, an der Fußgängerampel der Einmündung Berghäuschensweg / Meertal, von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen worden zu sein. Anschließend sei der silberne Kleinwagen mit der blonden Frau am Steuer unbeirrt weitergefahren. Der spätere Anzeigenerstatter blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die unbekannte Autofahrerin beziehungsweise Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die 02131 300-0.

