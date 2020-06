Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Bühl - Mutmaßlicher Streit endet tödlich - Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Wie die polizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer. Die beiden bewohnten in einer von mehreren Männern gemeinsam genutzten Wohnung jeweils ein Zimmer. Einer der Mitbewohner verständigte, als er beim nach Hause kommen den leblosen 65-Jährigen in dessen Zimmer auffand, zunächst den Rettungsdienst. Das Opfer wird derzeit rechtsmedizinisch untersucht. Nach wie vor sind der genaue Tatablauf und die Umstände die zur Tat führten Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der dem Antrag auf Untersuchungshaft, aufgrund des dringenden Tatverdachts wegen Körperverletzung mit Todesfolge folgte. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ursprungsmeldung vom 05.06.2020, 8:41 Uhr

POL-OG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Bühl - Mutmaßlicher Streit endet tödlich

Bühl Am Donnerstagnachmittag kam es in der Daimlerstraße nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mutmaßlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei kam ein 65 Jahre alter Mann zu Tode. Durch hinzugerufene Streifen des Polizeireviers Bühl konnte ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen übernommen. Die Gründe des Streites sind, wie auch der genaue Tatablauf, derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 37-Jährige wird am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

