Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, etwa gegen 03.00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt auf der Freiheitsstraße in Viersen ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein Dachfenster gewaltsam Zutritt und stahlen vermutlich eine noch unbekannte Menge Zigaretten. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (544)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell