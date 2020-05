Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren und Merzenich

Düren/Merzenich (ots)

Zwei Einbrüche nahm die Kriminalpolizei am Freitag auf. In beiden Fällen gelang es dem oder den Einbrechern in die Wohnräume einzudringen.

Die kurze Abwesenheit der Bewohner von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr am Freitag reichte Unbekannten, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Nordpark einzubrechen. Auf noch nicht geklärte Art und Weise hatten die Täter das Treppenhaus betreten. An der betreffenden Wohnung in einem der Obergeschosse brachen sie den Schließzylinder der Wohnungstür heraus und betraten anschließend die Wohnräume. Mehrere Behältnisse wurden durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Ein Wohnhaus in der Mühlenstraße in Merzenich geriet, ebenfalls am Freitag, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in den Fokus von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Garten und hebelten hier die Kellertür auf. Sämtliche Räume wurden nach verwertbarem Diebesgut durchsucht. Auch hier waren noch keine Angaben zur Beute möglich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen

