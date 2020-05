Polizei Düren

POL-DN: Hochwertiges Auto gestohlen

Jülich (ots)

Den Diebstahl seines Pkw bemerkte der Fahrzeughalter am Mittwochmorgen.

Gegen 10:00 Uhr am Mittwoch (20.05.2020) stellte der Mann fest, dass sein hochwertiger Mercedes vom Stellplatz vor seinem Haus in der Linzenicher Straße gestohlen worden war. Am Vorabend gegen 22:00 Uhr war der Wagen noch dort gewesen. Bei dem Fahrzeug handelt sich um einen weißen Mercedes AMG GLE 43 (SUV). Zur Tatzeit waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen JÜL - FR 3 angebracht.

Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Linzenicher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell