POL-DN: Diebe erwischt

Düren - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 03.10 Uhr wurde ein Anwohner der Alte Jülicher Straße wach und beobachtete, wie zwei Personen sich an seinem auf dem Grundstück abgestellten Pkw zu schaffen machten und auch an anderen Autos prüften, ob sie zu öffnen waren. Die alarmierten Polizeistreifen konnten am Bretzelnweg die mutmaßlichen zwei Täter zu Fuß antreffen. Es handelt sich um zwei 31-und 39-jährige Männer, die eigentlich in Düren-Süd wohnhaft sind. Bei der Durchsuchung konnten bei einem Täter vier Sonnenbrillen gefunden werden, die nach Beschreibung aus dem geöffneten Fahrzeug des Melders stammen. Den Beschuldigten blieb nichts anderes übrig, als diese Tat einzuräumen, da sie wiedererkannt wurden und auch noch die Beute bei sich trugen. Die Täter hatten den Wagen ohne Gewalt öffnen können, da der Besitzer vergessen hatte, es zu verriegeln.

Die Polizei rät dringend dem Diebstahl keine Chance zu geben und sein Eigentum entsprechend der vorgesehenen Möglichkeiten auch zu sichern.

