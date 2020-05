Polizei Düren

POL-DN: Betrunken in zwei Unfälle verwickelt

Aldenhoven (ots)

Gleich zwei Mal war ein 31-jähriger Aldenhovener in Unfälle verwickelt. Vom ersten Unfallort flüchtete er.

Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr war der Mann mit seinem Pkw auf der K 12 aus Richtung B 56 kommend in Fahrtrichtung Siersdorf unterwegs. Vor ihm fuhr ein 42-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Pkw. Dieser verlangsamte seine Fahrt vor dem dortigen Kreisverkehr. Der 31-Jährige registrierte dies wohl zu spät und fuhr auf. Beide Männer stiegen aus und begutachteten den Schaden. Als der Jülicher ankündigte, die Polizei zur Unfallaufnahme rufen zu wollen, bestieg der andere flugs seinen Wagen und brauste los. Sein Unfallgegner versuchte noch zu folgen, verlor den anderen jedoch aufgrund dessen Geschwindigkeit aus den Augen. Diese wurde dem Unfallflüchtigen dann auch zum Verhängnis. Am nächsten Kreisverkehr, in den er mit hoher Geschwindigkeit eingefahren war, kollidierte er mit dem Wagen eines 52-jährigen Aldenhoveners. Dieser war in den Kreisverkehr von der L 50 aus gefahren. Dabei hatte er zunächst kein Fahrzeug im Kreisel wahrgenommen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten schnell, dass der 31-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es folgte die Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

