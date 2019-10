Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Erfolgreiche Fahndung der Bundespolizei Trier

Trier (ots)

Im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fernreisebusses aus Luxemburg wurde ein 33-jähriger Moldauer am Sonntagabend von der Bundespolizei Trier verhaftet. Er wurde seit 2018 mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3.220 Euro incl. Kosten nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 90-tägige Haftstrafe in der JVA Trier.

Bereits am Freitagnachmittag wurde ein in Italien lebender 28-jähriger Pakistani, ebenfalls nach Einreise aus Luxemburg, festgenommen. Aufgrund des gegen ihn bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots ist es ihm bis 2020 nicht gestattet Deutschland zu betreten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen reiste er freiwillig wieder nach Italien zurück. Ein Strafverfahren wegen Einreise/Aufenthalt entgegen einer Wiedereinreisesperre wurde eingeleitet.

Kurz darauf wurde ein 17-jähriger Jugendlicher am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam genommen. Ermittlungen ergaben, dass er wiederholt aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Großraum Trier abgehauen ist. Laut Beschluss des Amtsgerichts Trier wird die geschlossene Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er ins Mutterhaus Trier eingeliefert.

