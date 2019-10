Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Familienstreitigkeiten

Germersheim (ots)

Am 23.10.2019, kurz nach 13:00Uhr, kam es zu einem Familienstreit in der Germersheimer Innenstadt. Im Laufe des Streits drohte der 74jährige Ehemann seiner 56jährigen Ehefrau damit, dass er sie umbringen werde. Die Ehefrau meldete dies sofort bei der Polizei. Da eine Bewaffnung des Ehemanns nicht auszuschließen war, wurde der öffentliche Raum durch Polizeibeamte in Schutzausrüstung um das betroffene Anwesen abgesperrt. Der Ehemann ergab sich widerstandlos und wurde durch die Polizei festgenommen. Anschließend wurde er weiteren Maßnahmen auf hiesiger Dienststelle zugeführt.

