Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer nach Verkehrsunfall gestorben

Meerbusch (ots)

Wir berichteten mit Pressemitteilung vom 04.08.2020 - 15:44 Uhr, von einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (3.8.) an der Breite Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 82-jähriger Radfahrer versucht, die Straße zu queren und dabei offenbar nicht auf einen herannahenden Pkw geachtet. Der Senior erlitt bei dem Unfall Verletzungen, denen er nun in einem Krankenhaus erlag.

