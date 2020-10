Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Fahrraddiebstahl

Ein schwarzes Trekkingrad der Marke Rex wurde in Clauthal, Erzstraße, entwendet. Das Fahrrad war über das vergangene Wochenende mit einem Bügelschloß an einem Fahrradständer angeschlossen. Am Montagnachmittag bemerkte der Besitzer erst den Diebstahl seines Fahrrades. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 94110-0. /Krz.

