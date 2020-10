Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfallfahrer flüchtig

Goslar (ots)

Bei einem am Fahrbahnrand abgestellten roten Opel Frontera, wurde am vergangenen Sonntag vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt. Hierbei verlor das verursachende Fahrzeug ebenfalls einen Teil seines weiß lackierten Außenspiegels am Unfallort und entfernte sich unerlaubt.

Hinweise zum Unfallgeschehen, dass sich zwischen 15 und 18 Uhr, in Klein Mahner, Lange Straße, ereignete, nimmt die Polizei in Liebenburg unter der Rufnummer (05346) 94680-0 entgegen.

Vermutlich beim Wenden beschädigte ein Fahrzeug in Goslar-Jürgenohl einen Zaun sowie eine Bodenleuchte. Der Unfall ereignete sich zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 11.00 Uhr, in der Straße Krugwiese, in Höhe der dortigen AWO. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den entstandenen Schaden von etwa 800,-EUR zu regulieren.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Polizeiinspektion Goslar

Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

