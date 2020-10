Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PSt. Braunlage 17.10.20 bis 18.10.20

Goslar (ots)

Braunlage: Verkehrsunfall

Am Samstag, den 17.10.2020, gegen 10.15 Uhr, kam es auf der B4 zw. Torfhaus und Oderbrück,Fahrtrichtung Braunlage, in Höhe Parkplatz Ehrenfriedhof zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger PKW-Führer aus dem LK Harz fuhr infolge Unachtsamkeit auf den vor ihm, zum Linksabbiegen auf den Parkplatz Ehrenfriedhof haltenden 43-jährigen PKW-Führer aus Cuxhaven hinten auf. Verletzt wurde niemand, es entstand aber Sachschaden in Höhe von ca: 50.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

