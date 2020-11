Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Unfallgeschehen gesucht.

LippeLippe (ots)

Wir berichteten bereits von einem Verkehrsunfall am Freitagabend, bei dem sich zwei von vier Insassen Verletzungen zuzogen. Zur Erinnerung: Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Detmolder mit seinem VW Fox die Lopshorner Allee von Augustdorf aus kommend in Richtung Hiddesen. Mit in dem Fahrzeug befanden sich drei weitere junge Menschen aus Detmold im Alter von 15, 17 und 18 Jahren. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengaben und überschlug sich. Der Fahrer und eine 17-jährige Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Angaben zufolge soll den 20-Jährigen ein entgegenkommender LKW geblendet haben, so dass er mit dem VW von der Straße abgekommen ist. Die Polizei bittet Zeugen, denen zur Unfallzeit ein LKW auf der Lopshorner Allee aufgefallen ist, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

