Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Unfall bei der Probefahrt - Zwei Verletzte

HannoverHannover (ots)

Am Donnerstag, 12.11.2020, ist es an der Kolshorner Straße zwischen Kolshorn und Röddensen (Lehrte) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22 Jahre alter Fahrer verlor während einer Probefahrt die Kontrolle über den Ford Mustang und prallte gegen einen Baum. Er wurde leicht verletzt. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 22-Jährige gegen 10:40 Uhr auf der Kolshorner Straße von Kolshorn kommend in Richtung Röddensen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit dem Fahrzeug auf nasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum.

Bei dem Unfall wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde von dem eingesetzten Rettungshubschrauber ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Polizei hat gegen den 22-Jährigen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. An Fahrzeug und Baum entstand ein Sachschaden, der von der Polizei mit insgesamt circa 45.000 Euro beziffert wird. /nash, ric

