Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Geld aus Fahrzeug geklaut.

LippeLippe (ots)

Bislang Unbekannte stahlen zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag eine Geldbörse aus einem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug. Der graue Ford stand auf einem Privatgrundstück am "Eichenbruch". Die Täter entnahmen das Bargeld aus dem Portemonnaie und entsorgten die Geldbörse in Tatortnähe. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen. Bitte schließen Sie geparkte Fahrzeuge IMMER ab. Auch wenn Sie ihren Wagen nur für kurze Zeit verlassen. Gerade in der Vorweihnachtszeit suchen Diebe genau diese Gelegenheiten, um schnell und unkompliziert an die Wertgegenstände anderer Menschen zu gelangen.

