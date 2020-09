Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sekundenschlaf führte zu Verkehrsunfall - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Auf der Mainzer Straße in Wilnsdorf sind am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr zwei Fahrzeuge kollidiert. Ein 31-jähriger Mann war unterwegs in Richtung Wilnsdorf. Aufgrund von Sekundenschlaf bemerkte er den vor ihm fahrenden PKW eines 79-jährigen Taxifahrers, der in die Burgstraße einbiegen wollte, zu spät. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

