POL-SI: Falsche Telekommitarbeiter stehlen Schmuck und Bargeld - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Obersdorf) (ots)

Zwei angebliche Mitarbeiter der Telekom bestehlen eine 83-Jährige Dame.

Gestern zur Mittagszeit (23.09.2020, gegen 12:15 Uhr) klingeln zwei falsche Telekommitarbeiter an der Haustüre einer 83-Jährigen Dame in Wilnsdorf-Obersdorf. Die beiden zeigen Ausweise vor, auf denen das Logo der Telekom aufgedruckt ist. Sie belügen die Frau und geben an, im Auftrag der Telekom die Telefonleitungen durchzumessen. Während ihrer "Arbeit", wobei die beiden sich im Haus trennen, stehlen sie Schmuck und Bargeld.

Beide Männer sind circa 30 bis 40 Jahre alt, sprechen aktzentfreies Deutsch und 175 cm groß. Einer der Diebe hat dunkelblonde Haare, trägt eine graue Hose und ein kariertes Hemd, der andere ist ebenfalls blond, mit dunkler Kleidung bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise auf die beiden Männer unter 0271/7099-0.

