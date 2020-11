Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch in Langen+++Verkehrsunfall zwischen Fahrrad- und Motorradfahrer in Uthlede

CuxhavenCuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am vergangenen Freitag (06.11.2020) kam es, im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 19:20 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße Am Holzacker in Langen. Hierbei begaben sich bisher noch unbekannte Täter zu einem dortigen Einfamilienhaus. Hier schlugen sie die Verglasung einer Terrassentür ein, um so in das Hausinnere zu gelangen. Die Täter dürften nach ersten Erkenntnissen Schmuck erlangt haben. Ob gegebenenfalls zwei junge Fahrradfahrer, welche sich in der näheren Umgebung aufgehalten haben, im Zusammenhang zu der Tat stehen, kann zurzeit noch nicht zweifelsfrei gesagt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung oder den zwei jungen Fahrradfahren machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (04743-9280) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Hagen im Bremischen/Uthlede. Am Sonntag (08.11.2020), gegen 13:05 Uhr, wollte ein Fahrradfahrer die Hesternstraße in Uthlede, von einer Hofzufahrt kommend, queren. Der 40-jährige Hagener achtete dabei nicht auf den Querverkehr auf der Kreisstraße. Ein 57-jähriger Beverstedter, der die K 48 zu diesem Zeitpunkt mit seinem Motorrad befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell