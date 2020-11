Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl gescheitert

EmmerichEmmerich (ots)

Offenbar hat ein und derselbe Unbekannte sowohl am Montag, 02.11., als auch am Dienstag, 03.11.2020, versucht, an Geld aus den Spendenboxen der Liebfrauenkirche auf der Frankenstraße zu gelangen. Während er beim ersten Mal scheiterte, brach er am Dienstag die in der Wand eingelassene Box auf. Diese war jedoch leer. Ein Anwohner hatte zwischen 17.00 Uhr und 17.20 Uhr einen Mann aus der Kirche laufen sehen und die Küsterin informiert. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell