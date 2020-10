Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher steigen über die Balkontür ein

Leichlingen (ots)

Unbekannte sind am Samstag (24.10.) zwischen 11:40 und 16:00 Uhr in eine Erdgeschosswohung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schraffenberg eingedrungen.

Vermutlich sind die Einbrecher über die Balkontür eingebrochen und haben dann mehrere Schränke und Schubladen in der Wohnung durchsucht. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Täter mehrere teils hochwertige Armbanduhren. Der Erkennungsdienst wurde mit einer Spurensicherung beauftragt. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell