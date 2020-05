Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Autofahrer beschädigt mehrere Pkw in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 05. Mai 2020, versuchte ein 51-jähriger Autofahrer gegen 11:15 Uhr in eine Parklücke in der Barrienstraße einzuparken. Dabei stieß er gegen zwei dort bereits parkende Autos und beschädigte diese. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Beamte der Polizei Delmenhorst stellten während der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Da die Atemalkoholkonzentration über zwei Promille betrug, wurde ihm von einem Arzt Blut abgenommen.

Zudem stellten die Beamten den Führerschein des 51-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren sowie ein Bußgeldverfahren ein. Ein Richter wird darüber entscheiden, ob die Fahrerlaubnis des Delmenhorsters entzogen wird.

