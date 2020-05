Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 05. Mai 2020, gegen 14:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden.

Ein 63-jähriger Mann aus Wardenburg war mit seinem hochwertigen Elektrofahrzeug auf der B213 in Richtung Delmenhorst unterwegs. An der Ampelkreuzung zum Holzkamper Damm missachtete er aus Unachtsamkeit das für ihn geltende Rotlicht. Im Kreuzungsbereich fuhr er seitlich in den Volvo eines 45-jährigen Mannes aus Ganderkesee, der mit seinem Pkw mit Anhänger von Ganderkesee in Richtung Delmenhorst fahren wollte.

Der 63-jährige Unfallverursacher und der 45-Jährige blieben unverletzt. Viel Glück hatte der 15-jährige Sohn des Mannes aus Ganderkesee, der auf dem Beifahrersitz vom Volvo saß und ebenfalls keine Verletzungen erlitt.

Nach dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in den Holzkamper Damm geschleudert, wo sie auf der Richtungsfahrbahn Ganderkesee zum Stehen kamen und diese blockierten. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt 115.000 Euro geschätzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Da zudem Betriebsstoffe ausgetreten waren, musste der Holzkamper Damm im Bereich der Kreuzung halbseitig gesperrt werden. Diese Sperrmaßnahmen wurden um 15:45 Uhr durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Wildeshausen übernommen, die auch die Reinigung der Fahrbahn organisierten.

