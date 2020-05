Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Vandalismus an der Grundschule in Delmenhorst-Deichhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 29. April 2020, 18:00 Uhr, bis Montag, 04. Mai 2020, 07:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter Fenster und Tischtennisplatten der Grundschule in Delmenhorst-Deichhorst in der Kantstraße in Delmenhorst.

Außerdem besprühten sie eine Wand mit Graffiti und bemalten diese mit schwarzer Farbe.

Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (496225).

