Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Sonderpostenhandels in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein schwarzer VW Golf wurde am Montag, 04. Mai 2020, auf dem Parkplatz eines Sonderpostenhandels in der Weserstraße in Brake beschädigt.

Die 28-jährige Fahrerin parkte ihren Pkw um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Als sie um 11:00 Uhr zu ihrem VW Golf zurückkehrte, stellte sie Schäden auf der Beifahrerseite fest, die später auf ungefähr 2.000 Euro beziffert wurden. Vermutlich entstanden die Schäden beim Ausparken eines anderen Pkws.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen (496568).

