Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Scheunenbrand in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 03. Mai 2020, brannte gegen 18:50 Uhr eine Scheune in der Straße "Breeweg" in Butjadingen.

Die eingesetzten Feuerwehren Burhave und Tossens konnten das Feuer in der Scheune unverzüglich löschen, sodass es nicht auf das angrenzende, zur Zeit unbewohnte, Ferienhaus übergriff.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte ein technischer Defekt einer Mehrfachsteckdose den Brand ausgelöst haben. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

