Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, den 03. Mai 2020, kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Auffahrunfall vor dem Dienstgebäude der Polizei in der Marktstraße in Delmenhorst.

Der 35-Jährige Unfallverursacher befuhr die Marktstraße in Richtung Hans-Böckler-Platz und musste aufgrund der rot zeigenden Ampel anhalten. Dabei übersah er den vor ihm fahrenden Transporter, der bereits vor der Ampel stand. In der Folge fuhr er auf den Transporter auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Beamte der Polizei Delmenhorst stellten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,20 Promille. Aufgrund dessen wurde dem 35-Jährigen von einem Arzt Blut entnommen.

Weiterhin beschlagnahmten die Beamten die Fahrerlaubnis des Mannes und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Neben dem Bußgeldverfahren wegen des Auffahrunfalls erwartet den Mann nun auch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem entscheidet ein Richter darüber, ob ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird.

