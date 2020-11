Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Unbekannter zündelt mehrfach

Bedburg-HauBedburg-Hau (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 03.11.2020, ist es im Ortsteil Bedburg-Hau zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Ein Unbekannter hatte zunächst versucht, gegen 03.30 Uhr einen Sonnenschirm der Eisdiele am Klosterplatz zu entzünden, wobei er durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Ebenso wurde versucht, einen Sicherungskasten des Rolltores zu einem Carport auf der Alten Bahn zu entzünden. Schließlich brannte gegen 06.30 Uhr an der Grundschule am Honigsberg eine Mülltonne. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell